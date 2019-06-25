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11:24, 25 июня 2019 208
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Владимирская пенсионерка украла деньги с банковской карты молодой коллеги

Владимирская пенсионерка украла деньги с банковской карты молодой коллеги

Фото: Pixabay.com

Владимирская пенсионерка украла деньги с банковской карты молодой коллеги. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 25-летняя жительница Юрьев-Польского района. Как выяснили оперативники, она оставила карту в подсобке. Ее 57-летняя коллега нашла банковскую карту, но не стала возвращать ее, а сняла семь тысяч рублей.

На злоумышленницу завели уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК («Кража, совершенная с банковского счета»).


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