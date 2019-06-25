В Уварове «Киа» сбила подростка на велосипеде

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В Уварове Kia Spectra сбила подростка на велосипеде. Об этом
Авария произошла в понедельник, 24 июня, около 16:00 у дома №2 микрорайона Молодежный. Велосипедист 2007 года рождения выехал на нерегулируемый пешеходный переход, где в него врезалась Kia. За рулем машины была 28-летняя женщина.
Пострадавшего юношу госпитализировали.
Фото тамбовского УМВД
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