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Фото: Pixabay.com
В тульском гипермаркете у посетителя украли сумку с 60 тысячами рублей. Об этом
Покупатель оставил без присмотра сумку в общем зале. В это время двое злоумышленников вытащили кошелек с деньгами. Их личности установили благодаря записям камер видеонаблюдения.
Подозреваемые признались. На них завели уголовное дело по статье 158 УК («Кража»).
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