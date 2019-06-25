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В Тамбовской области раскрыли убийство почтальона. Об этом
О пропаже сотрудницы отделения почтовой связи села Большое Шереметьево заявили 7 марта. Тело 61-летней женщины нашли в этот же день.
Как установили следователи, накануне безработная местная жительница дождалась, когда к ее матери с пенсией придет почтальон. Злоумышленница несколько раз ударила потерпевшую молотком по голове, та скончалась. Женщина забрала у жертвы более 50 тысяч рублей и спрятала тело в чулан, прикрыв его предметами домашнего обихода. Предназначенные для выплаты пенсий деньги она потратила.
На тамбовчанку завели уголовное дело по статьям 105 УК («Убийство») и 162 УК («Разбой»).
Фото с сайта тамбовского следкома
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