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10:31, 25 июня 2019 252
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В столкновении трех иномарок в Шацком районе пострадал водитель «Ауди»

В столкновении трех иномарок в Шацком районе пострадал водитель «Ауди»

Фото: УМВД по Рязанской области

В понедельник, 24 июня, в Шацком районе столкнулись Audi A6 и Kia Rio. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло около 5:20 на 338-м километре автодороги М5 «Урал».

По предварительной информации, 34-летний житель Мордовии на Audi A6 столкнулся с Kia Rio, за рулем которого был 59-летний житель Пензенской области и автомобилем Ford Focus, которым управлял 30-летний москвич.

В ДТП пострадал водитель Audi. С травмами его доставили в больницу.


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