В столкновении трех иномарок в Шацком районе пострадал водитель «Ауди»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
В понедельник, 24 июня, в Шацком районе столкнулись Audi A6 и Kia Rio. Об этом сообщила
ДТП произошло около 5:20 на 338-м километре автодороги М5 «Урал».
По предварительной информации, 34-летний житель Мордовии на Audi A6 столкнулся с Kia Rio, за рулем которого был 59-летний житель Пензенской области и автомобилем Ford Focus, которым управлял 30-летний москвич.
В ДТП пострадал водитель Audi. С травмами его доставили в больницу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьУ озера «Дикая утка» поменялся владелец
|
cледующая новость →В Калуге начали укладывать асфальт собственного производства
Специалисты прокуратуры помогают рязанцам разобраться в сложных или спорных ситуациях.