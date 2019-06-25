В среду из-за обрезки деревьев на трех рязанских улицах отключат свет

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В среду, 26 июня, на трех рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщила
Из-за работ по обрезке деревьев в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:
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Многие слышали про вычет при покупке квартиры, но как его получить?