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15:35, 25 июня 2019 162
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В среду из-за обрезки деревьев на трех рязанских улицах отключат свет

В среду из-за обрезки деревьев на трех рязанских улицах отключат свет

В среду, 26 июня, на трех рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ по обрезке деревьев в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • Московское шоссе, дома 2-88;
  • Шоссейный переулок, дома 1-20;
  • улица Михайловские Ямки, дома 2-29.

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