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В рязанской больнице №10 отремонтировали родовое отделение. В понедельник, 24 июня поступили первые пациентки. Об этом сообщил
Работы провели за счет собственных средств больницы и поддержки спонсоров.
«Все родильные залы — индивидуальные, что дает возможность проведения партнерских родов. К современному формату приведено отделение для беременных женщин. Взамен многоместных палат — созданы двухместные палаты, с комфортными санитарными комнатами», — говорится в сообщении. Послеродовое отделение представлено палатами «Мать и дитя».
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