В Оку выпустили более трех тысяч мальков стерляди

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Утром во вторник, 25 июня, в Оку выпустили 3 118 мальков стерляди. Рыбу привезли к берегам реки в селе Пощупово.
Ранее АО «Порт Коломна»
Компания оценила ущерб от производимых работ для экологии, а также разработала комплекс мероприятий по снижению негативного эффекта. После этого в Оку выпустили мальков стерляди.
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