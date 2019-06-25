В липецком селе после аварии перевернулась «Хендэ»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В липецком селе Доброе после аварии перевернулась Hyundai. Об этом
Авария произошла в понедельник, 24 июня, в 13:00 на улице Ленина. Предварительно, Hyundai нарушила очередность проезда и столкнулась с ВАЗ-2115, за рулем которой был 36-летний мужчина. После оказания медицинской помощи его отпустили.
Первой машиной управляла 40-летняя женщина. Она не пострадала.
Фото липецкого УМВД
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьОколо заправки в Сараях сгорела машина
|
cледующая новость →В Рыбновском районе ввели режим ЧС
Многие слышали про вычет при покупке квартиры, но как его получить?