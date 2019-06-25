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9:24, 25 июня 2019 113
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В липецком селе после аварии перевернулась «Хендэ»

В липецком селе после аварии перевернулась «Хендэ»

В липецком селе Доброе после аварии перевернулась Hyundai. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в понедельник, 24 июня, в 13:00 на улице Ленина. Предварительно, Hyundai нарушила очередность проезда и столкнулась с ВАЗ-2115, за рулем которой был 36-летний мужчина. После оказания медицинской помощи его отпустили.

Первой машиной управляла 40-летняя женщина. Она не пострадала.

Фото липецкого УМВД


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