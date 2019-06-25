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В Калуге начали укладывать асфальт собственного производства. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщили в группе «
В специализированном монтажно-эксплуатационном управлении отметили, что использование асфальта собственного производства позволит сэкономить до 30% затрат. Кроме того, по словам специалистов, он «кладется ещё лучше, чувствует родную земельку».
Фото группы «
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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.