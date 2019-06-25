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8:51, 25 июня 2019 1 698
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В Гидрометцентре назвали даты самых жарких дней этого лета

В Гидрометцентре назвали даты самых жарких дней этого лета

Самые жаркие дни в средней полосе этим летом ожидаются с конца июля. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он отметил, что самые жаркие дни ожидаются с 26 июля по 5 августа.

«По климату это 31 июля и 1 августа», — сказал специалист.

Cамым теплым месяцем в Приморье и южных регионах России станет август. Бархатный сезон придет после 10 сентября.

«Нас еще ждет много теплых прекрасных дней впереди, так что не будем думать о том, что мы вновь начали приближаться к зиме», — посоветовал Вильфанд.


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