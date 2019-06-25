В четверг в Липецкой области запретят продажу алкоголя

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Фото: Pixabay.com
В четверг, 27 июня, в Липецкой области запретят продажу алкоголя. Об этом
Запрет связан с празднованием Дня молодежи. Он не касается продажи спиртного в кафе, барах и ресторанах.
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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.