Умерла актриса Алла Покровская

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Фото: Kinopoisk.ru
В Москве на 82-м году жизни скончалась народная артистка России Алла Покровская. Об этом передает
Время и место прощания и похорон с актрисой будет известно позже.
Покровская родилась в семье оперного режиссера, народного артиста СССР Бориса Покровского и режиссера режиссера Центрального детского театра Анны Некрасовой.
В числе известных фильмов с участием актрисы — «Июльский дождь», «Такая короткая долгая жизнь», «Дневной поезд», «12 стульев», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и другие.
Алла Покровская была замужем за народным артистом СССР, худруком «Современника» и МХТ Олегом Ефремовым. Ее сын и внук — актеры Михаил и Никита Ефремовы.
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