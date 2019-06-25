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14:29, 25 июня 2019 119
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Умерла актриса Алла Покровская

Умерла актриса Алла Покровская

Фото: Kinopoisk.ru

В Москве на 82-м году жизни скончалась народная артистка России Алла Покровская. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова.

Время и место прощания и похорон с актрисой будет известно позже.

Покровская родилась в семье оперного режиссера, народного артиста СССР Бориса Покровского и режиссера режиссера Центрального детского театра Анны Некрасовой.

В числе известных фильмов с участием актрисы — «Июльский дождь», «Такая короткая долгая жизнь», «Дневной поезд», «12 стульев», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и другие.

Алла Покровская была замужем за народным артистом СССР, худруком «Современника» и МХТ Олегом Ефремовым. Ее сын и внук — актеры Михаил и Никита Ефремовы.


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