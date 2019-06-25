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У туляка в пакете из-под сока нашли «соль» и «спайсы». Об этом
Оперативники узнали, что 33-летний житель Донского может сбывать наркотики. В его машине полицейские нашли 147 свертков с порошкообразным веществом белого цвета и 15 пакетиков с растительной массой зеленого цвета. Экспертиза подтвердила, что это наркотики.
Как оказалось, злоумышленник несколько месяцев через интернет-магазин покупал наркотики и распространял их при помощи «тайников» в городах Донской, Новомосковск и Северо-Задонск, а также на территории Киреевского и Щекинского районов.
На туляка завели уголовное дело по статьям 30, 228.1 УК.
Фото с сайта УМВД по Тульской области
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