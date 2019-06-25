RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Тамбовчанка перекапывала клумбу и нашла скелет. Об этом
В конце мая женщина нашла череп и фрагменты скелета во дворе одного из домов на улице Новикова-Прибоя. Экспертизы показали, что останки принадлежат женщине 30-40 лет, ростом 157-169 сантиметров. По оценкам специалистов, давность захоронения составляет 20-40 лет.
«В это время в указанном доме до 2008 года проживал отец женщины, обнаружившей останки, а последние несколько лет — она сама», — уточнили следователи.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).
«Всех, кто располагает информацией, которая может помочь следствию в установлении личности женщины и обстоятельств ее гибели следственные органы просят обратиться по телефону:
Фото тамбовского следкома
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПожар на полигоне в Сельцах не смогли сразу потушить из-за взрывов боеприпасов — «Гринпис»
|
cледующая новость →Елецкий «Водоканал» задолжал более девяти миллионов рублей по экологическим платежам
Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.