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16:04, 25 июня 2019 924
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Тамбовчанка перекапывала клумбу и нашла скелет

Тамбовчанка перекапывала клумбу и нашла скелет

Тамбовчанка перекапывала клумбу и нашла скелет. Об этом сообщили в региональном следкоме.

В конце мая женщина нашла череп и фрагменты скелета во дворе одного из домов на улице Новикова-Прибоя. Экспертизы показали, что останки принадлежат женщине 30-40 лет, ростом 157-169 сантиметров. По оценкам специалистов, давность захоронения составляет 20-40 лет.

«В это время в указанном доме до 2008 года проживал отец женщины, обнаружившей останки, а последние несколько лет — она сама», — уточнили следователи.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).

«Всех, кто располагает информацией, которая может помочь следствию в установлении личности женщины и обстоятельств ее гибели следственные органы просят обратиться по телефону: +7 (915) 670-86-14», — говорится в сообщении.

Фото тамбовского следкома


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