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10:08, 25 июня 2019 507
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Суд назначил дату рассмотрения жалобы на арест Карабасова

Суд назначил дату рассмотрения жалобы на арест Карабасова

Суд назначил дату рассмотрения жалобы на арест бывшего и.о. главы рязанской администрации Сергея Карабасова. Об этом рассказал его адвокат Эдуард Видакас.

Рассмотрение жалобы состоится 8 июля.

Напомним, 17 июня защита Карабасова обжаловала постановление суда о его аресте. Ранее Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и отправил бывшего и.о. мэра Рязани в СИЗО на два месяца до 13 августа.

Карабасов свою вину не признал. СМИ предположили, что задержание связано с «площадкой-призраком» в рязанском лесопарке. В июне члены общественной наблюдательной комиссии Москвы проверили условия содержания рязанского чиновника в изоляторе.


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3 дня назад
Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.

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