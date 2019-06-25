Сасовского рецидивиста задержали за кражу ограды с кладбища

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Жителя Сасова задержали за кражу ограды с кладбища. Ранее мужчину уже судили за подобные преступления, сообщила
В полицию обратилась 45-летняя женщина, с могилы ее родственников пропала металлическая ограда. Оперативники объехали ближайшие пункты приема металлолома и нашли пропажу.
Они установили личность злоумышленника, им оказался 30-летний сасовец. Полицейские предположили, что он может быть причастен к другим кражам оград с могил. Проводится проверка.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
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