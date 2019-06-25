Саратовский мошенник оформил на калужанина кредиты на сто тысяч рублей

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Саратовский мошенник незаконно оформил на калужанина кредиты на сто тысяч рублей. Об этом
По версии следствия, ранее судимый 23-летний житель Энгельса в феврале нашел сайт с открытой информацией о логинах и паролях пользователей электронной почты. Проверив несколько электронных ящиков, житель Саратовской области получил доступ к персональным данным потерпевшего, который через интернет несколько неоднократно оформлял заявки на кредиты, предоставляя копию паспорта. Мошенник дистанционно оформил несколько займов, их суммы варьировались от 15 до 20 тысяч рублей.
Дознаватели установили пять фактов мошенничества.
На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 159.1 УК («Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку лили иному кредитору заведомо ложных сведений»). Ему грозит до двух лет тюрьмы.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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