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16:31, 25 июня 2019 176
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С начала года рязанские суды выдворили из России более 450 иностранцев

С начала года рязанские суды выдворили из России более 450 иностранцев

С начала 2019 года рязанские суды приняли 458 решений о выдворении из России иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

За пять месяцев полицейские провели 664 мероприятий по выявлению фактов нарушений миграционного законодательства.

В результате к административной ответственности привлекли более 4 000 человек. Общая сумма наложенных штрафов составила 7 миллионов 310 тысяч рублей.

Кроме того, 527 иностранцам без российского гражданства запретили въезд в страну.


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