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Рязанский терапевт заняла второе место на всероссийском конкурсе врачей. Об этом сообщил
Врача межрайонной больницы Ирину Петрынину отметили в номинации «Лучший участковый терапевт».
Всего на конкурс поступило 596 работ по 29 номинациям из 60 субъектов Российской Федерации и 6 федеральных органов исполнительной власти.
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