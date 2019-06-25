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12:52, 25 июня 2019 464
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Рязанский терапевт заняла второе место на всероссийском конкурсе врачей

Рязанский терапевт заняла второе место на всероссийском конкурсе врачей

Рязанский терапевт заняла второе место на всероссийском конкурсе врачей. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Врача межрайонной больницы Ирину Петрынину отметили в номинации «Лучший участковый терапевт».

Всего на конкурс поступило 596 работ по 29 номинациям из 60 субъектов Российской Федерации и 6 федеральных органов исполнительной власти.


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