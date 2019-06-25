Рязанские дольщики отсудили у застройщика компенсацию

Суд рассмотрел апелляционную жалобу двух рязанцев к ООО «Шереметьевский квартал». Об этом сообщил сайт Рязанского областного суда.

Истцы в своем заявлении указали, что в мае 2017 года они заключили договор об участии в долевом строительстве дома. По условиям договора застройщик должен был построить и ввести дом в эксплуатацию — в течение трех месяцев передать дольщикам квартиры.

Строительство должно было завершиться в первом квартале 2018 года.

В ноябре, а истцы направили в адрес ответчика письменную претензию с требованием об уплате неустойки за нарушение сроков сдачи квартиры, но ее не удовлетворили.

Истцы обратились в суд, поскольку застройщик не сдал квартиры.

Суд отказывал в удовлетворении исковых требований, указав, что срок сдачи дома наступает через три месяца после ввода дома в эксплуатацию.

В судебном заседании установили, что ООО «Шереметьевский квартал» получил разрешение на ввод в январе 2019 года.

Суд посчитал, что ответчик обязан передать истцам квартиру не позднее апреля 2019 года, но на момент подачи искового заявления (март 2019 года) этот срок еще не наступил.

Не согласившись с решением суда, истцы подали на него апелляционную жалобу.

Суд отменил новое решение, так как ответчик нарушил условия договора.

Апелляционная комиссия придерживалась того, что по гражданскому законодательству срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства должен быть конкретным — в виде даты, определенного периода либо указания на событие, которое должно с неизбежностью наступить.

Получение разрешения на ввод дома в эксплуатацию без указания конкретного срока не является таким событием, так как может и не наступить.

Судебная коллегия посчитала, что застройщик должен был передать квартиру истцам в течение трех месяцев после завершения строительства, то есть не позднее 1 июля 2018 года.

Получение разрешения на ввод дома в эксплуатацию только в январе 2019 года не является основанием для освобождения застройщика от ответственности.

В пользу дольщиков решили взыскать неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы на общую сумму 92 500 рублей в пользу каждого из истцов.

Решение суда вступило в законную силу.