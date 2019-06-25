Рязанцев пригласили на выставку и концерт фолк-группы в «Подвал»

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Фото: Администрация Рязани
В среду, 26 июня, в арт-пространстве «Подвал» откроется выставка «Неоновое сечение». Также там пройдет концерт группы «Акеларин», сообщил
В 15:00 заработает выставка Дмитрия Синякина. Его постеры сделаны с применением современных приемов графического дизайна. Как утверждает сам автор, образы на его работах каждый поймёт по-своему и в этом их особенность.
В 20:00 на площадке пройдет концерт группы «Акеларин». Команда исполнит мелодии на «необычных инструментах».
Узнать расписание новой творческой площадки можно в
Вход свободный.
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