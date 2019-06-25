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11:52, 25 июня 2019 208
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Рязанцев пригласили на выставку и концерт фолк-группы в «Подвал»

Рязанцев пригласили на выставку и концерт фолк-группы в «Подвал»

Фото: Администрация Рязани

В среду, 26 июня, в арт-пространстве «Подвал» откроется выставка «Неоновое сечение». Также там пройдет концерт группы «Акеларин», сообщил сайт горадминистрации.

В 15:00 заработает выставка Дмитрия Синякина. Его постеры сделаны с применением современных приемов графического дизайна. Как утверждает сам автор, образы на его работах каждый поймёт по-своему и в этом их особенность.

В 20:00 на площадке пройдет концерт группы «Акеларин». Команда исполнит мелодии на «необычных инструментах».

Узнать расписание новой творческой площадки можно в группе «Арт-пространство ПОДВАЛ».

Вход свободный.


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