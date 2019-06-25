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15:33, 25 июня 2019 159
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Рязань получит 150 миллионов на благоустройство скверов и более 100 на дворы

Рязань получит 150 миллионов на благоустройство скверов и более 100 на дворы

Рязань получит 150 миллионов на благоустройство скверов и 109 миллионов на ремонт дворов. Постановление губернатора о распределении субсидий на программу «Формирование современной городской среды» в 2019 году опубликовали во вторник, 25 июня.

Помимо этого, областной центр получит 60 миллионов на благоустройство мест, связанных с проведением «Новогодней столицы-2020».

Напомним, в Рязани планируют отремонтировать 17 дворов и благоустроить 10 скверов и парков.


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