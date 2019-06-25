Рязань получит 150 миллионов на благоустройство скверов и более 100 на дворы

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязань получит 150 миллионов на благоустройство скверов и 109 миллионов на ремонт дворов. Постановление губернатора о распределении субсидий на программу «Формирование современной городской среды» в 2019 году опубликовали во вторник, 25 июня.
Помимо этого, областной центр получит 60 миллионов на благоустройство мест, связанных с проведением «Новогодней столицы-2020».
Напомним, в Рязани планируют
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ среду из-за обрезки деревьев на трех рязанских улицах отключат свет
|
cледующая новость →Прокуратура проверила информацию о свалке трупов животных под Рязанью
Многие слышали про вычет при покупке квартиры, но как его получить?