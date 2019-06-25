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Рядом с ТЦ «Европа» в Песочне построят детсад. Об этом говорится на сайте мэрии.
Здание на 290 мест расположится внутри жилого комплекса на улице Шереметьевской.
Учреждение планируют построить в 2020 году. Отмечается, что проектная документация объекта уже готова.
Напомним, в проекте застройки седьмого микрорайона Песочни предусмотрено строительство детских садов на 220, 290 и 220 мест, школы на 1100 мест и поликлиники на 640 посещений в смену.
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