Российские химики разработали рецепт беспохмельного пива с витаминами

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Химики Уральского федерального университета (УрФУ) разработали рецепт пива с витаминами и минералами, которое не вызывает похмелья. Об этом сообщил
Помимо этого, на основе ферментированной пивной дробины (отходного продукта пивоваренного производства) в лаборатории университета разрабатывают печенье и батончики-мюсли.
По словам специалистов, полезные вещества, содержащиеся в ферментированной пивной дробине, полностью усваиваются, что отличает продукт от БАД.
В сообщении отметили, при употреблении такого пива человек сможет получать полезные витамины и минералы, обладающие антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами, и не страдать от головной боли.
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