Прокуратура потребовала обеспечить охрану двух школ и детсадов Ермишинского района

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Прокуратурой потребовала обеспечить охрану двух школ и двух детских садов в Ермишинском районе. Об этом сообщил
Проверка показала, что территорию образовательных учреждений не охраняют ни частные организации, ни подразделения ведомственной охраны.
В суд направили иски, которые удовлетворили в полном объеме. Ответчикам установили срок для устранения нарушений.
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