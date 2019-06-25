Пьяный рязанец оскорбил полицейских и получил штраф

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Рязанца осудили за оскорбление полицейских, сообщил сайт региональной прокуратуры.
Установлено, что в декабре 2018 года трое полицейских на улице Новоселов увидели мужчину, который выпивал в общественном месте.
Сразу после этого сотрудники подошли к нарушителю, представились и потребовали прекратить противоправные действия, а также проследовать с ними в отдел.
Мужчина начал высказывать в адрес страж порядка оскорбления в нецензурной форме. На замечания и требования он не реагировал.
«В суде нарушитель указал, что оскорбил сотрудников полиции, так как ему не понравились их действия: он всего лишь пил пиво и торопился на хоккей, просил их отпустить его, однако они на его просьбу не согласились», — говорится в сообщении.
Рязанца признали виновным и назначили ему штраф. Приговор суда вступил в законную силу.
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