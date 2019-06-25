Около заправки в Сараях сгорела машина

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
Вечером в понедельник, 24 июня, около заправки на трассе Сараи — Ухолово сгорел ВАЗ-21099. Об этом пишет издательство «
Пожар произошел примерно в 17:00. По словам хозяина машины, внезапно из-под капота повалил сильный дым, молодой человек сразу вызвал спасателей.
Спасти автомобиль не удалось, салон ВАЗ-21099 полностью выгорел.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанца задержали за кражу из магазина в Дядькове
|
cледующая новость →В липецком селе после аварии перевернулась «Хендэ»
Специалисты прокуратуры помогают рязанцам разобраться в сложных или спорных ситуациях.