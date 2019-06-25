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Фото: Pixabay.com
Около супермаркета в Кирсанове украли детскую коляску. Об этом
В понедельник, 24 июня, в полицию обратилась женщина 1987 года рождения. Около 12:00 она оставила коляску у супермаркета на улице Красноармейской и пошла за покупками.
«Беспечность обернулась неприятностями, чужое имущество приметила неизвестная, которая совершила кражу коляски и скрылась», — уточнили в пресс-службе.
Полицейские посмотрели запись камеры видеонаблюдения. По «горячим следам» они задержали жительницу села Вячки 1975 года рождения. Она созналась и вернула коляску.
Решается вопрос о возбуждении дела по статье 158 УК («Кража»).
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