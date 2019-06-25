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Один из претендентов на пост ректора Радиоуниверситета снял свою кандидатуру. Об этом говорится в списке, опубликованном на сайте вуза 25 июня.
Такое решение принял завкафедрой вычислительной и прикладной математики Геннадий Овечкин.
Теперь в выборах будут участвовать:
Напомним, ранее Минобрнауки
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