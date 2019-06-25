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11:53, 25 июня 2019 336
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Один из претендентов на пост ректора Радиоуниверситета снял свою кандидатуру

Один из претендентов на пост ректора Радиоуниверситета снял свою кандидатуру

Один из претендентов на пост ректора Радиоуниверситета снял свою кандидатуру. Об этом говорится в списке, опубликованном на сайте вуза 25 июня.

Такое решение принял завкафедрой вычислительной и прикладной математики Геннадий Овечкин.

Теперь в выборах будут участвовать:

  • проректор по научной работе Сергей Гусев;
  • и.о. ректора РГРТУ Михаил Чиркин;
  • начальник управления образования и молодежной политики в Рязани Алексей Зимин.

Напомним, ранее Минобрнауки допустило к выборам всех кандидатов.


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