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10:01, 25 июня 2019 272

На Рязанском приборном заводе прошел День донора

На Рязанском приборном заводе прошел День донора

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ») подготовили двухдневную акцию по добровольной сдаче крови.

Для удобства работников, чтобы им не пришлось долго ожидать своей очереди, составили график посещения.

«Акции по добровольной сдаче крови проводятся на предприятии регулярно, на протяжении многих лет, — рассказал главный врач медицинской санитарной части Андрей Карпов. — В них принимают участие люди разных возрастов и профессий. В ходе Дня донора сдали кровь около 150 заводчан».

В день сдачи крови доноры освобождаются от работы, также им предоставляются бесплатное питание, денежная компенсация и дополнительный день отдыха. При этом сохраняется средняя зарплата.

Сбор крови проводит выездная бригада Областной станции переливания крови. Помощь ей оказывает заводская санитарная дружина, в которую входят сотрудники медицинской санитарной части и других подразделений.

Областная станция переливания крови неоднократно выражала свою благодарность руководству и коллективу Государственного Рязанского приборного завода.


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