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Фото: Pixabay.com
Мошенник продал тамбовскому пенсионеру коллекцию «серебряных» монет за 15 тысяч рублей. Об этом
Пожилой мужчина обратился в полицию просьбой проивести экспертизу купленной им коллекции. Монеты оказались поддельными: на них нанесли слой имитационного красителя. Оперативники по словесному портрету нашли злоумышленника. Им оказался 19-летний горожанин. Полицейские отметили, что ранее он уже попадал в их поле зрения.
На юношу завели уголовное дело по статьей 159 УК («Мошенничество»). Ему грозит штраф до 120 тысяч рублей либо до двух лет тюрьмы.
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