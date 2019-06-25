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Фото: Pixabay.com
Мошенница «сняла порчу» с тульской пенсионерки за сто тысяч рублей. Об этом
В понедельник, 24 июня, незнакомка на улице заговорила с 81-летней женщиной. Она предложила пожилой горожанке «избавиться от негатива».
«Во время обряда требуется передать деньги, чтобы якобы очиститься, после чего (мошенники — прим. ред.) обещают вернуть всю наличность, — рассказали о преступной схеме полицейские. — Предлагается совершить те или иные манипуляции, во время которых злоумышленники с деньгами уходят».
В полиции завели уголовное дело по статье 159 УК. Оперативники ищут преступницу.
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