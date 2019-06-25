Министр образования Хакасии перепутала автора произведения «Горе от ума»

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Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина во время интервью приписала авторство пьесы Александра Грибоедова «Горе от ума» Александру Радищеву. Интервью вышло в эфир на телеканале «Абакан 24».
Ведущий спросил у министра, изучают ли сейчас в школах произведения Радищева.
«Да, „Горе от ума“ проходят», — заявила Гимазутина.
Позже в республиканском министерстве образования объяснили, что оговорка связана с усталостью и волнением, передает
Отметим, Александр Грибоедов написал пьесу «Горе от ума» в 1822—1824 годах. Самым известным произведением Радищева считается «Путешествие из Петербурга в Москву».
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