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8:30, 25 июня 2019 1 091
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Любимову показали строительство детского сада в Песочне

Любимову показали строительство детского сада в Песочне

Фото: Правительство Рязанской области

В понедельник, 24 июня, губернатор Николая Любимов посетил новый микрорайон Рязани «Олимпийский городок», где идет строительство детского сада. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В настоящий момент для здания детсада сделаны фундамент, гидроизоляция и утепление стен подвального помещения, мастера приступили к кладке стен первого этажа.

Планируется, что детский сад будет трехэтажным площадью свыше 5167 квадратных метров. В нем разместят 11 групп по 20 детей.

На строительство выделено около 250 млн рублей, из которых 205 млн — средства федерального бюджета. Сдать объект планируется уже в конце 2019 года.

По словам Любимова, в Рязани продолжится строительство образовательных, спортивных учреждений, формирование общественных пространств.

Глава региона отметил, что старается лично проверять строительство новых объектов в области.

«Я делаю это для того, чтобы оценить ход выполнения, ход строительства, потенциальную готовность. Это возможность обсудить проблемные вопросы, если такие есть. Это важно для меня — увидеть своими глазами», — сказал губернатор.


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