Любимову показали строительство детского сада в Песочне

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Фото: Правительство Рязанской области
В понедельник, 24 июня, губернатор Николая Любимов посетил новый микрорайон Рязани «Олимпийский городок», где идет строительство детского сада. Об этом сообщил
В настоящий момент для здания детсада сделаны фундамент, гидроизоляция и утепление стен подвального помещения, мастера приступили к кладке стен первого этажа.
Планируется, что детский сад будет трехэтажным площадью свыше 5167 квадратных метров. В нем разместят 11 групп по 20 детей.
На строительство выделено около 250 млн рублей, из которых 205 млн — средства федерального бюджета. Сдать объект планируется уже в конце 2019 года.
По словам Любимова, в Рязани продолжится строительство образовательных, спортивных учреждений, формирование общественных пространств.
Глава региона отметил, что старается лично проверять строительство новых объектов в области.
«Я делаю это для того, чтобы оценить ход выполнения, ход строительства, потенциальную готовность. Это возможность обсудить проблемные вопросы, если такие есть. Это важно для меня — увидеть своими глазами», — сказал губернатор.
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