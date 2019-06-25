Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:30, 25 июня 2019 154
 0    0

Курс грузинской валюты упал до исторического минимума

Курс грузинской валюты упал до исторического минимума

Фото: Ru.wikipedia.org

Во вторник, 25 июня, национальный банк Грузии установил официальный обменный курс валюты, который составил 2,82 лари за один доллар. Это минимум за всю историю существования грузинских денег, передает ТАСС со ссылкой на регулятор.

Лари в течение длительного времени колебался в районе 2,68-2,70 за один доллар. Несколько дней назад он стал обесцениваться и ко вторнику достиг отметки 2,82. Курс доллара по отношению к лари в коммерческих банках и пунктах обмена валюты достигает 2,86.

По данным Нацбанка Грузии, национальная валюта еще никогда не опускалась до такой низкой отметки. Что стало причиной резкого обесценивания лари, неизвестно.

Официальных комментариев от властей пока нет.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 39 548
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
8:54, 13 июня 2019 22 092
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 4
1:46, 13 июня 2019 21 363
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 5
18:41, 23 июня 2019 18 526
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 15 279
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
Все новости
Форум