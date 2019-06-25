Курс грузинской валюты упал до исторического минимума

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Ru.wikipedia.org
Во вторник, 25 июня, национальный банк Грузии установил официальный обменный курс валюты, который составил 2,82 лари за один доллар. Это минимум за всю историю существования грузинских денег, передает
Лари в течение длительного времени колебался в районе 2,68-2,70 за один доллар. Несколько дней назад он стал обесцениваться и ко вторнику достиг отметки 2,82. Курс доллара по отношению к лари в коммерческих банках и пунктах обмена валюты достигает 2,86.
По данным Нацбанка Грузии, национальная валюта еще никогда не опускалась до такой низкой отметки. Что стало причиной резкого обесценивания лари, неизвестно.
Официальных комментариев от властей пока нет.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанец обокрал пенсионерку во время прогулки с дочерью. Приговор
|
cледующая новость →Движение по Северной окружной перекроют на две ночи
Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.