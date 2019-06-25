Калужским чиновникам премии заменят путевками в санаторий

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Фото: Pixabay.com
Калужским чиновникам премии заменят поездками в санаторий. Об этом сообщил сайт издательского дома «
В понедельник, 24 июня, на заседании правительства губернатор Анатолий Артамонов предложил главам муниципальным образований поощрять сотрудников путевками в санаторий.
«Деньги, их можно потратить очень быстро, а человек, который поехал и оздоровился — это польза от такого вашего премирования», — заявил он.
Артамонов рассказал о возможности «подкреплять финансово» те муниципальные образования, где введут подобную практику.
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