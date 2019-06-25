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11:49, 25 июня 2019 242
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Калужским чиновникам премии заменят путевками в санаторий

Калужским чиновникам премии заменят путевками в санаторий

Фото: Pixabay.com

Калужским чиновникам премии заменят поездками в санаторий. Об этом сообщил сайт издательского дома «КП-Калуга».

В понедельник, 24 июня, на заседании правительства губернатор Анатолий Артамонов предложил главам муниципальным образований поощрять сотрудников путевками в санаторий.

«Деньги, их можно потратить очень быстро, а человек, который поехал и оздоровился — это польза от такого вашего премирования», — заявил он.

Артамонов рассказал о возможности «подкреплять финансово» те муниципальные образования, где введут подобную практику.


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