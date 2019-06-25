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Фото: Pixabay.com
Калужанка пойдет под суд за убийство бабушки. Об этом
По версии следствия, 37-летняя безработная женщина долгое время жила с 80-летней бабушкой, распоряжаясь ее пенсией. В середине марта, после очередной выплаты она купила высокоградусный алкоголь и пригласила свою мать и ее сожителя. Когда гости ушли, бабушка начала ругать внучку, что та не оставила ей спиртного. Женщина в ответ ударила пенсионерку ножом. Она скончалась.
«Пытаясь обеспечить себе алиби, (обвиняемая — прим. ред.) направилась к своей матери и ее сожителю в соседний дом, а наутро, вернувшись к месту совершенного преступления, решила вызвать скорую, сотрудникам которой сообщила, что бабушка умерла от старости», — рассказали следователи.
Экспертиза показала, что смерть женщины носит криминальный характер. Доводы подозреваемой о ее невиновности опровергли доказательства, которые собрали следователи.
На 37-летнюю калужанку завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).
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