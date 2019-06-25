Калужанин купил части винтовки времен Великой Отечественной и сделал из них обрез

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Калужанин купил части винтовки времен Великой Отечественной войны и сделал из них обрез. Об этом
В июле прошлого года мужчина незаконно приобрел несколько патронов и части винтовки времен Великой Отечественной войны. Он собрал из них огнестрельное оружие, по внешнему виду напоминающее винтовку системы «Маузер» с укороченным стволом и самодельно изготовленной ложей.
Оперативники изъяли у злоумышленника оружие, более 30 граммов бездымного пороха и несколько десятков патронов.
На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»), части 1 статьи 222 УК («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») и части 1 статьи 223 УК («Незаконное изготовление оружия»). Он находится под подпиской о невыезде.
Фото с сайта калужского УМВД
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