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15:36, 25 июня 2019 78
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Калужанин купил части винтовки времен Великой Отечественной и сделал из них обрез

Калужанин купил части винтовки времен Великой Отечественной и сделал из них обрез

Калужанин купил части винтовки времен Великой Отечественной войны и сделал из них обрез. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В июле прошлого года мужчина незаконно приобрел несколько патронов и части винтовки времен Великой Отечественной войны. Он собрал из них огнестрельное оружие, по внешнему виду напоминающее винтовку системы «Маузер» с укороченным стволом и самодельно изготовленной ложей.

Оперативники изъяли у злоумышленника оружие, более 30 граммов бездымного пороха и несколько десятков патронов.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»), части 1 статьи 222 УК («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») и части 1 статьи 223 УК («Незаконное изготовление оружия»). Он находится под подпиской о невыезде.

Фото с сайта калужского УМВД


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