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Главой Липецка стала Евгения Уваркина. Об этом во вторник, 25 июня,
На этот пост претендовали шесть человек, по итогам конкурса на рассмотрение депутатов представили кандидатуры и.о. главы Липецка Евгении Уваркиной и замглавы Добровского района Татьяны Трубачевой. Женщины рассказали, каким видят развитие города в ближайшие пять лет. В результате тайного голосования 25 депутатов поддержали Уваркину, четверо — Трубачеву.
После присяги председатель Липецкого городского Совета депутатов надел на нового главу должностной знак градоначальника.
Уваркина планирует «повысить привлекательность Липецка для проживания, создать условия для развития бизнеса и туризма».
Фото с сайта администрации Липецка
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