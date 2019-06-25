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15:10, 25 июня 2019 194
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Главой Липецка стала Евгения Уваркина

Главой Липецка стала Евгения Уваркина

Главой Липецка стала Евгения Уваркина. Об этом во вторник, 25 июня, сообщил сайт администрации.

На этот пост претендовали шесть человек, по итогам конкурса на рассмотрение депутатов представили кандидатуры и.о. главы Липецка Евгении Уваркиной и замглавы Добровского района Татьяны Трубачевой. Женщины рассказали, каким видят развитие города в ближайшие пять лет. В результате тайного голосования 25 депутатов поддержали Уваркину, четверо — Трубачеву.

После присяги председатель Липецкого городского Совета депутатов надел на нового главу должностной знак градоначальника.

Уваркина планирует «повысить привлекательность Липецка для проживания, создать условия для развития бизнеса и туризма».

Фото с сайта администрации Липецка


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