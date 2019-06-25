Елецкий «Водоканал» задолжал более девяти миллионов рублей по экологическим платежам

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Фото: Pixabay.com
Елецкий «Водоканал» задолжал 9 337 890 рублей за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом
Из-за работы предприятие в атмосферу и водоемы попадают загрязняющие вещества. Липецкий межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с требованием о взыскать с ОГУП «Елецводоканал» долг по экологическим платежам.
Суд удовлетворил эти требования. Исполнение решения взяли на контроль.
Отмечается, что с начала года природоохранный прокурор отсудил у нарушителей экологического законодательства свыше 12 миллионов рублей.
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