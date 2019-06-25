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Фото: Pixabay.com
Двое туляков получили по девять лет тюрьмы за гибель собутыльника. Об этом
Суд установил, что 5 мая 2018 года мужчины устроили застолье у потерпевшего. Они поссорились, и злоумышленники избили хозяина дома. От полученных травм он скончался на месте.
Мужчин признали виновными по части 4 статьи 111 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») и приговорили каждого к девяти годам колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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