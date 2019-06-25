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17:47, 25 июня 2019 161
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Двое туляков получили по девять лет тюрьмы за гибель собутыльника

Двое туляков получили по девять лет тюрьмы за гибель собутыльника

Фото: Pixabay.com

Двое туляков получили по девять лет тюрьмы за гибель собутыльника. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд установил, что 5 мая 2018 года мужчины устроили застолье у потерпевшего. Они поссорились, и злоумышленники избили хозяина дома. От полученных травм он скончался на месте.

Мужчин признали виновными по части 4 статьи 111 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») и приговорили каждого к девяти годам колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.


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