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20:48, 24 июня 2019 102
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За выходные на рязанских ярмарках продали восемь тонн мяса

За выходные на рязанских ярмарках продали восемь тонн мяса

За выходные на рязанских ярмарках продали восемь тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В субботу, 22 июня, 202 производителя торговали на 319 местах.

Всего рязанцы купили:

  • 8 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий;
  • 14,6 тонны молока и молочных продуктов;
  • 6,5 тонны хлеба и хлебобулочных изделий;
  • 0,4 тонны живой рыбы;
  • 0,3 тонны меда и продуктов пчеловодства;
  • 0,5 тонны картофеля;
  • 2 тонны овощей;
  • 3,5 тонны садовой земляники.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани в субботу, 29 июня, на Театральной площади, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».


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