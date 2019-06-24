RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
За выходные на рязанских ярмарках продали восемь тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий. Об этом сообщил
В субботу, 22 июня, 202 производителя торговали на 319 местах.
Всего рязанцы купили:
Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани в субботу, 29 июня, на Театральной площади, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Бухгалтер пять лет присваивала деньги рязанской фирмы
Многие слышали про вычет при покупке квартиры, но как его получить?