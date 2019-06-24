Волонтеры вновь попросили помощи в поисках пропавшего в Рязани 53-летнего мужчины

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Волонтеры «
Приметы: рост 167-170 сантиметров, нормального телосложения, глаза карие, волосы седые.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят позвонить по номерам: 8 (800) 700 54 52, 02, 112.
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