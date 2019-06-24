Во вторник в Солотче отключат свет

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Во вторник, 25 июня, в Солотче отключат свет. Об этом сообщила
Из-за работ на трансформаторной подстанции с 9:30 до 14:00 электричества не будет в домах 1 — 19 по улице Мещерская, а также в сооружении 4 в районе Солотча.
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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.