Во Владимирской области с балкона четвертого этажа выпал трехлетний мальчик

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во Владимирской области с балкона четвертого этажа выпал мальчик. Об этом написал сайт телеканала «
Трехлетний мальчик из города Радужный днем в пятницу, 21 июня, оставшись без присмотра мамы, вышел на балкон. Ребенок облокотился на шиферное ограждение, нижний лист которого обломился. В результате малыш упал с высоты 4 этажа на землю и получил тяжелые травмы.
В состоянии травматического шока ребенка доставили в ОДКБ. Врачи областной клиники в условиях реанимации провели комплекс медицинских манипуляций, позволивших вывести мальчика из комы, однако состояние здоровья малыша остается крайне сложным.
Сейчас специалисты пытаются спасти пострадавшего ребенка.
Фото пресс-службы СУ СК России по Владимирской области
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Германии два истребителя столкнулись в воздухе
|
cледующая новость →Во Владимире мать шестерых детей умерла от болезни сердца
Многие слышали про вычет при покупке квартиры, но как его получить?