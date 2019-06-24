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16:29, 24 июня 2019 176
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Во Владимире мать шестерых детей умерла от болезни сердца

Во Владимире мать шестерых детей умерла от болезни сердца

Во Владимире мать шестерых детей умерла от болезни сердца. Об этом написал сайт телеканала «Зебра-ТВ».

Инцидент, случился в начале июня на улице Алябьева. В следкоме установили, что смерть 33-летней женщины носит некриминальный характер.

На фоне определенного образа жизни у нее развилось сердечно-сосудистое заболевание, от которого женщина скончалась. Мужчина, с которым проживала женщина, к случившемуся непричастен.

Семья, как неблагополучная, состояла на учете в органах профилактики с марта 2012 года. Все оставшиеся без матери шестеро детей находятся при опекунах или в госучреждениях.

Старшая девочка, ей 15 лет — уже давно живет под опекой бабушки, детей 12, десяти и четырех лет забрали их отцы, двухлетняя девочка помещена в Дом ребенка, а новорожденного четырехмесячный ребенок проходит обследования в больнице.


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