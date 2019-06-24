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Во Владимире мать шестерых детей умерла от болезни сердца. Об этом написал сайт телеканала «
Инцидент, случился в начале июня на улице Алябьева. В следкоме установили, что смерть 33-летней женщины носит некриминальный характер.
На фоне определенного образа жизни у нее развилось сердечно-сосудистое заболевание, от которого женщина скончалась. Мужчина, с которым проживала женщина, к случившемуся непричастен.
Семья, как неблагополучная, состояла на учете в органах профилактики с марта 2012 года. Все оставшиеся без матери шестеро детей находятся при опекунах или в госучреждениях.
Старшая девочка, ей 15 лет — уже давно живет под опекой бабушки, детей 12, десяти и четырех лет забрали их отцы, двухлетняя девочка помещена в Дом ребенка, а новорожденного четырехмесячный ребенок проходит обследования в больнице.
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