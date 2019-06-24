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По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в период с 24 по 26 июня в южных районах Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности (четвертый класс). Об этом сообщил региональный ГУ МЧС.
За нарушение требований пожарной безопасности виновных могут привлечь к административной ответственности — предупреждению или денежному штрафу. В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.
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