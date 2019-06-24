В Тамбовской области закрыли для купания семь пляжей

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Рабочая группа администрации Тамбова обследовала все городские пляжи на предмет обеспечения безопасности в местах массового отдыха населения. Велась проверка необходимого оборудования спасательных пунктов, наличие информационных стендов, оценивался уровень воды. Об этом написал
По результатам принято решение закрыть для купания четыре пляжа: «Пригородный», «Дружба», «Лагуна», «Детский» в связи с изменением рельефа дна. Этот запрет будет действовать с 21 июня до тех пор, пока уровень воды, пониженный по причине ведения работ по ремонту плотины, не придет в норму.
Также в соответствии с предписанием Роспотребнадзора запрещено купание на пляжах «Олимпийский», «Парус», «Ласковский». МБУ «Спецтехуниверсал» поручено выставить запретительные таблички на указанных пляжах.
В настоящее время для купания открыты четыре пляжа: в районе Кривого моста — «Изумрудный», «Спортивный», «Дачный», в Пригордном лесу — «Эльдорадо».
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