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11:52, 24 июня 2019 125
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В Тамбовской области закрыли для купания семь пляжей

В Тамбовской области закрыли для купания семь пляжей

Рабочая группа администрации Тамбова обследовала все городские пляжи на предмет обеспечения безопасности в местах массового отдыха населения. Велась проверка необходимого оборудования спасательных пунктов, наличие информационных стендов, оценивался уровень воды. Об этом написал сайт городской мэрии.

По результатам принято решение закрыть для купания четыре пляжа: «Пригородный», «Дружба», «Лагуна», «Детский» в связи с изменением рельефа дна. Этот запрет будет действовать с 21 июня до тех пор, пока уровень воды, пониженный по причине ведения работ по ремонту плотины, не придет в норму.

Также в соответствии с предписанием Роспотребнадзора запрещено купание на пляжах «Олимпийский», «Парус», «Ласковский». МБУ «Спецтехуниверсал» поручено выставить запретительные таблички на указанных пляжах.

В настоящее время для купания открыты четыре пляжа: в районе Кривого моста — «Изумрудный», «Спортивный», «Дачный», в Пригордном лесу — «Эльдорадо».


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