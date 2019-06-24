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16:27, 24 июня 2019 147
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В Шацке подросток на питбайке сбил девятилетнего мальчика

В Шацке подросток на питбайке сбил девятилетнего мальчика

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Шацке районе подросток на питбайке сбил девятилетнего мальчика. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Авария произошла в воскресенье, 23 июня, в 18:30, на улице Горького. 17-летний юноша на питбайке (разновидность мини-мотоцикла) сбил ребенка. Пострадавшего с переломами различной степени тяжести, ушибами и болевым шоком сначала отвезли в районную больницу, потом — в одну из клиник Рязани. У ребенка диагностировали перелом бедра.

Отмечается, что мальчик живет в Рязани. В Шацке он был в гостях у бабушки.

У виновника аварии нет водительских «прав».


© RZN.info

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3 дня назад
Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.

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