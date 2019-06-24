В Шацке подросток на питбайке сбил девятилетнего мальчика

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В Шацке районе подросток на питбайке сбил девятилетнего мальчика. Об этом
Авария произошла в воскресенье, 23 июня, в 18:30, на улице Горького. 17-летний юноша на питбайке (разновидность мини-мотоцикла) сбил ребенка. Пострадавшего с переломами различной степени тяжести, ушибами и болевым шоком сначала отвезли в районную больницу, потом — в одну из клиник Рязани. У ребенка диагностировали перелом бедра.
Отмечается, что мальчик живет в Рязани. В Шацке он был в гостях у бабушки.
У виновника аварии нет водительских «прав».
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